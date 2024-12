Ganavya Daughter Of A Temple (Leiter/Rough Trade)

Einsamkeit und Alice Coltrane waren die inspirierenden Motoren dieses Albums, das die in New York geborene, in einem Dorf im indischen Tamil Nadu aufgewachsene Vokalistin und Harvard-Doktorandin Ganavya auf dem Label des Pianisten Nils Frahm veröffentlicht. Eine „Vielzahl von Mitwirkenden“, so der Begleittext, fand sich 2022 für eine Aufnahmewoche in Moore’s Opera House in Houston, Texas, ein, darunter die singende Bassistin Esperanza Spalding, Pianist Vijay Iyer, der britische Flötist/ Saxofonist/ Wunderwaffenbezwinger Shabaka Hutchings, Saxofonist Immanuel Wilkins, Theaterregisseur Peter Sellars, die karnatische Mrudangam-Perkussionistin Rajna Swaminathan, die „Be Conscious“-Psychotherapeutin Charlotte Braithwaite, Multiinstrumentalist und Produzent Chris Sholar, der Geiger und multidisziplinäre Künstler Darian Donovan Thomas und die vielfach preisgekrönte, indische Sängerin Bindhumalini Narayanswamy – oder auch Ganavyas Eltern. Dass „Daughter Of A Temple“ trotz dieser schon zahlenmäßig außergewöhnlichen Allstarmacht eher in sich gekehrt und meditativ klingt, ist nur eine der wunderbaren Qualitäten von Ganavya und diesem Album. Und natürlich Konzept: „Ich hoffe, dass Sie sich dadurch weniger allein fühlen, denn genau das hat es bei mir bewirkt. Für mich ist es der Beweis, dass Gebete funktionieren und dass es Liebe gibt …“ Bei diesem Rezensenten hat es funktioniert.