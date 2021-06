Focusyear Band 2021 Bosque (Neuklang/in-akustik)

Für die Beteiligten ist das „Focusyear“ am Jazzcampus Basel ein kleiner Traum. Denn der jährlich stattfindende, einjährige Kurs für junge Musiker, die ein international zusammengesetztes Ensemble von bis zu acht Personen bilden, werden in diesem einen Jahr von jährlich wechselnden Experten aus der internationalen Jazzszene betreut. In 2020/21 waren das etwa Kurt Rosenwinkel, Malcom Braff, Lionel Loueke, Marilyn Mazur oder Django Bates. Zudem erhalten die Teilnehmer ein Vollstipendium, das alle Kosten abdeckt. So lässt es sich unbeschwert auf die Musik fokussieren. Die 2021er-Focusyear-Band hat das getan. Die sieben Musiker aus sieben Ländern sowie die inzwischen in Dresden lebende russische Sängerin Tatiana Nova zeigen auf dem gemeinsamen Album „Bosque“ ihre Kompositionsqualitäten und ihre Spielkunst. Hier musiziert ein homogenes Ensemble in einer großen Bandbreite, sowohl wunderbar interaktiv als auch mit vielen solistischen Qualitäten, dabei immer ausgehend von einem neugierigen und offenen Zugang zum zeitgenössischen Jazz.