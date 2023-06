Fay Claassen & Residentie Orkest The Hague Symphonic Stories (Challenge/Bertus)

Zunächst Stirnrunzeln: Wieder so ein künstlich aufgemotztes Projekt, bei dem sich eine Sängerin ihren Herzens-Orchesterwunsch erfüllen darf und der Klangkörper halt routiniert seinen Job abreißt? So etwas braucht eigentlich niemand mehr. Aber schon im Laufe des Openers „Shoe Song“ geht es in eine völlig andere Richtung. Nach dem üblichen Streicher- und Flötengefummel zum Auftakt zieht Fay Claassen zu knalligen Bläsersätzen und straightem Drum-Puls einfach ihr Ding durch; stringent, tough und variabel, bis dann die Hammergitarre von Peter Tiehuis die letzten Reste von Lethargie verscheucht. Und in dem Stil geht es weiter: „Good Times“ segelt dank Tiehuis‘ und Claassens Band mitten hinein in einen schwülen Sommer, „Feel The Beat“ nutzt die Vokalistin als perfekte Rampe für ihre exaltierten Scats, während sich Paul Simons „One Trick Pony“ auch als hippeliger Reggae exzellent macht. Einziges Manko: Das Residentie Orkest The Hague, ein wirklich vorzüglicher Klangkörper mit einer besonderen Orchestrierung, hat Probleme mit ruhigeren Tempi. So what! Stillsitzen schafft bei dieser Claassen-Gala sowie so niemand!