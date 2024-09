Família Pádua Saudação (Unit/Membran)

Wer nicht gleich in die Klischeefalle tappt und eine Kapelle im Stile der Kelly Family vermutet, der dürfte bei „Saudação“ aufs Angenehmste überrascht sein. Denn die Família Pádua ist eine hochmusikalische Truppe mit brasilianischen Wurzeln, die sich seit 2013 eine solide Karriere in Österreich aufgebaut hat. Im Kern ist es natürlich schon ein kleines Familienunternehmen mit dem Multiinstrumentalisten Antônio de Pádua an der Spitze, seiner singenden Frau Roberta Karin sowie zwei Söhnen. Dazu werten aber Musiker wie der Saxofonist Gerald Preinfalk oder die Gitarristen Gabriel Moraes und Marco Antônio da Costa die kleine Bigband zu einem außergewöhnlichen musikalischen Mikrokosmos auf, der gleich das nächste Klischee in der Luft zerreißt. Das muntere Album bedient keine einzige der sommerlich-anspruchslosen Erwartungshaltungen von Samba, Bossa oder der Musica Popular Brasileira. Die Família Pádua präsentiert elf modern strukturierte Nummern, denen man die Schwierigkeit und Komplexität ihrer Arrangements zu keiner Sekunde anmerkt. Elegant, abwechslungsreich, voller rhythmischer Kraft. Eine Blaupause für das gesamte Genre!