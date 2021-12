Fabio Gouvea Zeit (Unit/Membran)

Der brasilianische Gitarrist Fabio Gouvea hat in der Bigband von Hermeto Pascoal gespielt und mit Musikern wie Scott Colley, Donny McCaslin und Jean-Michel Pilc, außerdem ist er Mitglied im Trio Curupira. Seit einiger Zeit lebt er in Basel. Auf „Zeit“ ist er nun solo an der akustischen Gitarre zu hören, die seine erste Liebe gewesen ist. „Zeit war eines der ersten Wörter, die ich auf Deutsch gelernt habe“, sagt er – und dass das Wort sehr gut das Gefühl beschreibt, das die Kompositionen auf diesem Album durchdringt. Es enthält 17 Songs aus Gouveas Feder, die zum Teil auch schon in anderen Konstellationen aufgenommen wurden. Diese Songs noch einmal so zu präsentieren, wie sie ursprünglich gedacht waren, war Gouvea ein Anliegen. Zusammen mit neuen Songs hören wir federleichte Kabinettstückchen, brasilianische Artistik, folkloristische Skizzen und verträumte Etüden – dargeboten in einem makellosen Sound.