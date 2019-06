Fabian Arends / David Helm

Schlagzeuger Fabian Arends und Bassist David Helm haben als Team schon in so mancher Konstellation für das rhythmische Fundament gesorgt. Jetzt wurde ihnen vom Deutschlandfunk die Möglichkeit eingeräumt, ein aufwendiges, gemeinsames Projekt zu realisieren. Ihr Album „Fosterchild“, das sich irgendwo zwischen zeitgenössischem Jazz und Neuer-Musik-Ästhetik bewegt, lebt von Kontrasten und Wechseln. Arends und Helm verfolgen ganz unterschiedliche kompositorische Aspekte und setzten dabei Solisten von Format ein (Kasper Tranberg, Sebastian Gille, Philip Zoubek, Simon Nabatov), die sich bestens ergänzen, obwohl sie aus ganz anderen Ecken stammen. Die neun Stücke, in denen sich immer wieder Kleingruppierungen aus dem Ensemble lösen, pendeln zwischen reizvoll Diffusem und klar Konturiertem, Freiheit und Formstärke; die instrumentalen Stimmen driften kunstvoll auseinander und finden wieder zusammen. Sehr faszinierend.