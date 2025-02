Etienne Manchon Weird Life (Kiwi/etiennemanchontrio.bandcamp.com)

Das Leben auf Tour als junger Musiker – geprägt von ständigem Wandel und neuen Eindrücken – bildet den Kern von Etienne Manchons Album „Weird Life“. In Begleitung von Clément Daldosso (Bass) und Théo Moutou (Drums) wirft sich der Pariser Pianist voller Innovation in aufregende Melodien und spannungsgeladene Akkorde und eröffnet so moderne Klangräume. Dabei gewinnt das Trio aus verschiedensten Genres Inspiration: Mal akustisch, mal elektronisch klingt ein Song nach Bill Evans, der nächste Rhythmus erinnert an Drum&Bass, plötzlich ein Zitat aus Ravels „Bolero“. „Weird Life“ überrascht, erfrischt und lädt ein auf eine facettenreiche Reise. Den Abschluss bildet ein sentimentaler Klang – ist es die Heimkehr oder die Weiterfahrt?