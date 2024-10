Etienne Charles Creole Orchestra (Culture Shock)

Der aus Trinidad und Tobago stammende Trompeter Etienne Charles präsentiert auf „Creole Orchestra“ erstmals seine Arrangements für großes Ensemble mit 13 Stücken für das dafür gegründete, gleichnamige, 22-köpfige Orchester mit der Sängerin René Marie, aber auch mit Sänger Brandon Rose und dem Turntablisten DJ Logic. Bisher hatte der 1983 geborene Charles, der an der New Yorker Juilliard School of Musik studierte und mit Maria Schneider und Wynton Marsalis tourte, hauptsächlich mit kleinen Formationen gearbeitet, bis Marie ihn beauftragte, für eine Tournee ein komplettes Bigbandset zu arrangieren. Seitdem hat er für weitere große Ensembles Musik geschrieben und arrangiert wie für das Chicago Jazz Ensemble, die New York Philharmonic und das Carnegie Hall National Youth Orchestra. Charles verbindet Swingklassiker wie „Stompin‘At The Savoy“ sowie neue Kompositionen mit HipHop-Elementen weniger zu einem Kulturschock als zu einem zeitgemäß aufgefächerten Bigbandsound.