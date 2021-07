Erik Leuthäuser In The Land Of Kent Carlson (Mons/NRW)

Erik Leuthäuser setzt nicht nur mit seinen eigenen Songs neue Maßstäbe, er erschließt dem Jazzgesang auch ständig neues Repertoire. Zuletzt widmete er sich den Songs der in Vergessenheit geratenen Irene Kral, diesmal präsentiert er die Songs von Kent Carlson, einem zeitgenössischen Komponisten, der bei der Live-Aufnahme des Albums im Berliner A-Trane sogar anwesend war. Carlson, der aus Los Angeles stammt, aber seit zehn Jahren in Deutschland lebt, steht tief in der Tradition der mit viel Wortwitz spielenden Lieder eines Hoagy Carmichael oder George Gershwin, Leuthäuser erinnert er auch an Bob Dorough oder Dave Frishberg. Songs wie „I Ain’t Got Time For No Virtuous Man“, „The Obsessing-On-My-Baby Blues“ oder „Table For One, Please“ haben eine ähnliche intellektuelle Treffsicherheit und werden von Leuthäuser, begleitet von dem einfühlsamen Pianisten Wolfgang Köhler, frisch und lebendig interpretiert.