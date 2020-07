Eran Har Even World Citizen (Challenge/in-akustik)

Der 37-jährige Gitarrist Eran Har Even stammt aus Israel, unterrichtet am Konservatorium in Amsterdam und fühlt sich als Weltbürger. Seine Musik ist von vielen Einflüssen durchzogen, und auch die handverlesenen Mitspieler kommen immerhin aus drei verschiedenen Ländern. Xavi Torres am Piano, Haggai Cohen Milo am Bass und der Schlagzeuger Ivars Arutyunyan bilden zusammen mit dem Bandleader eine wahrlich hochkarätige Konstellation. Diese vier wären wahrscheinlich fähig, jeder Art von Musik ein gehöriges Maß an Flow, Feeling und Überzeugungskraft zu verpassen. Die Kompositionen des Gitarristen sind clever und gefällig, manchmal verbohrt und abstrakt. Vielleicht fehlt ein wenig die klare Linie, denn es gibt außerdem Spoken-Word-Elemente, auch Gastmusiker, freie Klangbilder und immer wieder idealistische Botschaften im Sinne des Weltbürgertums – „the world as one big source of inspiration“.