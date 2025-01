Enrico Rava Fearless Five (Parco Della Musica/Harmonia Mundi)

Es ist kein leichtes Album, keines, das mit Enrico Ravas jüngeren ECM-Werken vergleichbar wäre. Gerade deswegen ist es aber auch ein interessantes Werk, auf dem der mittlerweile 85-jährige Trompeter abermals seinen Leitwolfreflexen freien Lauf lässt und einige junge, unbekannte, hoch talentierte italienische Musiker um sich schart, die ihm bedingungslos folgen. Auch wenn das Cover wirkt, als würden die Enkel Opa gerade einen Besuch abstatten, so gibt der Alte jederzeit klar die Richtung vor. Der Opener „Lavori Casalinghi“ trägt zwar die Handschrift des Gitarristen Francesco Diodati und der Schlagzeugentdeckung Evita Polidoro, die ein harmloses Walzerthema in ein elektronisches Inferno überleiten, bei dem sich die Musik an-, aus- und wieder einschaltet. Doch Rava absorbiert derweil im Zentrum alle Energie und leitet sie in sein unverwechselbares Spiel um. Auch Posaunist Matteo Paggi und Bassist Francesco Ponticelli bekommen ihre Momente und stellen unter Beweis, dass sie der Weise aus Turin nicht ohne Grund für sein aktuelles Rudel auserkoren hat. Denn sie fürchten sich vor nichts und niemandem. Enrico Ravas Lebensphilosophie.