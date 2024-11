Emily Remler Cookin' At The Queens (Resonance/Bertus)

Das Resonanceteam hat wieder gegraben und ist in Radioarchiven von KNPR Las Vegas fündig geworden. Eingelagert waren Bänder der Gitarristin Emily Remler, die 1984 und 1988 für eine Sendereihe aus dem Club 4 Queens entstanden waren. Beim ersten Gastspiel stand sie mit einem Pianoquartett auf der Bühne, beim zweiten nur im Trio, beide Male mit regionalen Größen als Kompagnons, die sonst wenig Spuren in der Jazzgeschichte hinterlassen haben. Sie spielte Standards, Songs aus dem großen amerikanischen Liederheft von „All Blues“ bis „You Don’t Know What Love Is“, eher Sessions- und Entertainmentmaterial als überraschende Repertoireausreißer. Aber sie interpretierte sie empathisch-musikalisch in der weiten Tradition von Wes Montgomery, Pat Martino, Barney Kessel. Und Remlers phrasierende Geschmeidigkeit, vor allem ihr Gespür für stimmige, beiläufig-lässige Spannungsgestaltung, ist noch immer hinreißend, auch 34 Jahre nach ihrem frühen Tod.