Elisabeth Lohninger Life Lines (Lofish Music/Cargo)

Man darf nicht müde werden, immer wieder die Aufmerksamkeit auf Elisabeth Lohninger zu lenken. Elf Alben lang gab es bislang die Chance, diese außergewöhnliche Sängerin zu entdecken, die aus dem Salzkammergut stammt, aber den wichtigsten Teil ihres Lebens in New York City verbringt. Nun also der nächste Anlauf: Mit „Life Lines“ zeichnet Lohninger ihre Lebenslinien und musikalischen Vorlieben nach. Diese reichen vom klassischen Mainstream Jazz bis hin zu gewichtigem Pop, Soul oder Samba, was die Bandbreite ihrer acht Eigenkompositionen sowie die Auswahl der beiden Covers („Shape Of A Heart“ von Sting und „Come Together“ von den Beatles) unterstreicht. Unterstützung erfährt die Österreicherin abermals von ihrem Ehemann und kongenialen Partner Walter Fischbacher am Piano, der ihr ein stimmiges instrumentales Umfeld auf den Leib geschneidert hat. In diesem Kontext klingt Lohningers dunkles, elegantes Timbre, das zwischen dezenter Laszivität und natürlicher Anmut pendelt, noch einen Tick souveräner, reifer. Ihre enorme Klasse lässt sich am eindrucksvollsten in „Alright“ nachempfinden. Weit mehr als nur ein Geheimtipp!