Elias Stemeseder Piano Solo (Intakt/Harmonia Mundi)

Es war höchste Zeit, dass der österreichische Pianist Elias Stemeseder, der seit Jahren zwischen Berlin und New York pendelt, endlich ein Album unter eigenem Namen veröffentlicht. Oft konnte man ihn in den Bands von Jim Black, Philipp Gropper oder Christian Lillinger hören und es war immer bemerkenswert, was er dort tat. Das Soloalbum, das er nun im SWR-Studio in Freiburg aufgenommen hat, zeigt einen experimentierfreudigen Musiker, der sich vor allem – bis auf zwei Ausnahmen – in kurzen Stücken, fast schon Miniaturen, ausdrückt. Dabei nutzt er die ganze Bandbreite des Flügels und lotet dabei intensiv die ganz hohen und die ganz tiefen Register des Instruments aus. In den 15 Stücken ließ er sich von eher abstrakten Ideen wie Synthese, Tanz, einer Stimmung, einem körperlichen Zustand oder einer Energie inspirieren. Das Album hat einen kantigen Charme und sprüht geradezu vor Ideen, ohne überladen zu wirken.