Elephant9 with Terje Rypdal Catching Fire (Rune Grammofon/Cargo)

Bei diesem Konzert 2017 in Oslo kurz vor dem 70. Geburtstag von Terje Rypdal wäre man gerne vor Ort gewesen. Auch und gerade live vor Publikum ist nämlich das von Ståle Storløkken, Nicolai Eilertsen und Torstein Lofthus 2006 gegründete Trio Elephant9 eine echte Schau, bei der in der Regel die Orgel lauthals bis hoch in den Diskant kreischt, der E-Bass in den tiefsten Tiefen pluckert und grummelt und das Schlagzeug energetisch pumpt und schiebt, um in der Musik der Kraft und dem Druck freien Lauf zu lassen. Aber dieses Konzert vor gut sieben Jahren war dann doch noch mal etwas Besonderes, weil halt Rypdal als Gast mit dabei war und das sowieso schon enorm hohe Energielevel von Elephant9 noch mehr puschte. Aber eben nicht nur: So wie die drei Norweger von Elephant9 auch Meister darin sind, ihren so rockenden Power-Improv-Sound dynamisch zu brechen und von ganz laut auf ganz leise zu fallen, so schafft es Rypdal immer wieder, mit seiner Stratocaster melodische Schlieren in diesen krassen Malstrom zu ziehen.