Duo Voltige Maiden Flight (Unit/Bandcamp)

Das instrumentale Tête-à-Tête ist die kleinste und unmittelbarste Form der musikalischen Interaktion. Und es hat seinen Grund, warum es Konzertreihen gibt, die gleich von der „Kunst des Duos“ sprechen. Es muss einfach passen! Bei der Saxofonistin Kerstin Haberecht und dem Gitarristen Lukas Roos scheint das tatsächlich der Fall zu sein. Auf ihrem „Jungfernflug“ müssen die beiden nicht um den attraktiven Fensterplatz rangeln, nehmen sich beizeiten zurück, gönnen einander wechselweise das Spotlight und schaffen eine luftige, leichte Atmosphäre in zehn hübschen, angenehmen Nummern. Haberecht, die zum ersten Mal 2016 als Nummer 64 der „Jazz thing Next Generation“ in Erscheinung trat, hat ihr warm temperiertes, eloquentes Spiel mit dem Altsaxofon verfeinert, auch auf Roos‘ bewegliche E-Gitarre zugeschnitten, die zwischen hibbeligen Jazzimpros und rockigen Klangflächen hin und her wuselt. Mithilfe einiger Prisen Elektronik entsteht ein gemeinsamer Sound, der stärker wiegt als jedes Solo. Obwohl „Maiden Flight“ mitunter hart an der Schwelle zum Easy Listening entlangschrammt, verströmt das Album einen besonderen Reiz.