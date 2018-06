Dieses Duo kommt ohne Harmonieinstrument aus und lässt sich völlig ein auf die archaische Form musikalischer Kommunikation: Gesang und Perkussion. Doch was hier stattfindet, ist das Gegenteil. Man kennt Tamara Lukasheva und den Schlagzeuger Dominik Mahnig bereits vom Debüt des Quartetts, das vor wenigen Jahren mit dem Album „Patchwork Of Time“ von der Kritik gefeiert und im letzten Jahr mit dem „Neuen Deutschen Jazzpreis Mannheim“ ausgezeichnet wurde (Lukasheva erhielt außerdem den Preis für ihr solistisches Können). Die grenzenlose sängerische Fantasie der aus Odessa stammenden Kölnerin, ihre beeindruckende perkussive Lautmalerei und ihr verspielter Witz finden in der Kunst des Drummers ein Pendant, das als atmosphärische Projektionsfläche, aufbrandender Gegenpart wie auch als gleichberechtigter Partner im Dialog fungiert. Völlig mühelos und spannend gelingt der Wechsel von komponierten Themen zum improvisierten Dialog, und so souverän wandert das Duo von weiträumigen Soundscapes zu überraschend liedhaften Themen, dass man hier schon eine Entdeckung des Jahres feiern möchte.