Drori Mondlak & Karolina Strassmayer Freescapes (Lilypad Music/klaro.bandcamp.com)

Der Albumname „Freescapes“ ist ein Kofferwort, das sich aus „freedom“ und „landscapes“ zusammensetzt. Auch wenn der Bandname KLARO! nicht mehr vorne auf dem Cover zu lesen ist, so reflektieren Karolina Strassmayer (Altsaxofon und Flöte) und Drori Mondlak (Drums) dennoch mit den neun Stücken ihres neuen Albums den Prozess ihrer gemeinsamen Band, der im Jahr 2000 seinen Anfang nahm und sich über acht CDs und zahlreiche Konzerttourneen fortsetzte. Aus ihrem einstmals straight-ahead gespielten Modern Jazz hat sich eine eigene Sprache entwickelt, die durch die Interaktion des Leaderpaares mit Rainer Böhm (Piano) und Thomas Stabenow (Bass) an didaktischem Volumen zunimmt. Einerseits fasziniert dabei eine Selbstverständlichkeit in der Kommunikation der vier Musiker/-innen, andererseits macht es einem diese Selbstverständlichkeit nahezu unmöglich, die Musik auf „Freescapes“ zu klassifizieren, geschweige denn zu kategorisieren.