DogOn Floater (Challenge/Bertus)

Es sind die E-Gitarren-Riffs von Eric Hunziker, die die Musik dieses Schweizer Powertrios antreiben. Zusammen mit dem Bassisten Thomas Tavano und dem Schlagzeuger Tobias Hunziker pflügt er durch zehn Nummern, die er allesamt selbst komponiert hat. Dabei bevorzugt er neben harten Riffs eine locker verzerrte, spacige Gitarre, die perfekt zu dem Gitarre spielenden Astronauten auf dem Cover von „Floater“ passt. Sein Namensvetter am Schlagzeug baut genug Druck auf, um die Mischung stets lebendig zu halten, kann aber auch locker lassen, wenn die Ausflüge einmal etwas raumgreifender ausfallen sollen. Tavano als Dritter im Bunde ist immer gut hörbar, ohne sich aufdringlich in den Vordergrund zu spielen, und verleiht der Musik wohlige Wärme – bei Dub-Exkursionen wühlt er sich metertief in den Grund („Priester“). DogOn beherrschen ihr Metier, ohne einem mit ausgestellter Virtuosität auf die Nerven zu fallen.