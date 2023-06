Django Novo & Tov Ramstad The Distance (NXN/Naxos)

Django Novo spielt Gitarre, Klavier, Keyboards und Percussion, Tov Ramstad Bass, Cello, Klavier, Keyboards und Percussion. Zusammen kreieren die beiden Norweger eigentümliche Klangwelten, die manchmal an den Ambientsound eines David Sylvian, dann wieder an den sperrigen Elektro-Pop von Bands wie Neon Neon („Mirage“) oder Laurie Anderson („The Distance Between Us“) erinnern – insbesondere der spacige Gesang von letzterem Stück hat Andersons berühmtem „O Superman“ einiges zu verdanken. Eine ganze Armee an Gastmusikern verleiht dem geisterhaften Sound des Duos immer wieder neue Perspektiven, darunter der Obertonsänger Trygve Beddari, der Gitarrist Morten Lund mit einer sehnsüchtigen Lap Steel auf „Cayambe“ und der Trompeter Per Willy Aaserud („Unnamed Road“). Im Studio funktioniert das alles vorzüglich, ob Novo und Ramstad sich auch auf den Bühnen dieser Welt durchsetzen können, müssen sie noch beweisen.