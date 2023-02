Dierk Peters Spring (Sunnyside/Galileo MC)

Seit 2016 ist der 1986 in Gifhorn geborene Vibrafonist Dierk Peters in New York, wo er an der Manhattan School of Music seinen Master machte und Stefon Harris sein Mentor wurde. Mit seinem amerikanischen Quintett hat er sein neues Album „Spring“ veröffentlicht, das ihn zum einen als erfindungsreichen Improvisationskünstler auf dem Vibrafon zeigt, zum anderen aber auch als einen Bandleader, der seinen Musikern wie dem Trompeter Adam O‘Farrill neun Originals auf die Pulte gelegt hat, die allesamt seiner Vorstellung einer gleichermaßen zeitgemäßen wie individuellen Jazzmusik folgen. Peters kommt es dabei nicht auf die solistischen Einzelleistungen an. Vielmehr dirigiert er vom Vibrafon aus den polyfon improvisierten Strom der Melodien, Motive und Phrasen seiner Band, der sich immer wieder wie zufällig zu undurchlässigen Tontrauben verdichtet. Die folgen einer ganz eigenen Klangsprache und strecken den harmonischen Raum bis an seine Grenzen.