Dejan Terzic Axiom Silent Dancer (CamJazz/Harmonia Mundi)

Der Schlagzeuger und Perkussionist Dejan Terzic hat in seinem Quartett Axiom drei Musiker um sich versammelt, die wie er in verschiedenen Projekten engagiert und überaus gefragt sind. Mit dem Saxofonisten Chris Speed, Bojan Z an Klavier und Rhodes sowie dem Bassisten Matt Penman veröffentlichte er 2017 das Debüt. Vielleicht mag ihr Terminkalender dazu beigetragen haben, weshalb es ein paar Jahre gedauert hat bis zum zweiten Album der Band. Doch „Silent Dancer“ klingt, als wäre man trotz langer Pause noch enger zusammengewachsen. Es geht um Experimente mit Raum und Rhythmus, das Herstellen und Ausloten eng verschränkter und repetitiver Muster und deren mal luftige, mal brachiale Auflösung, einen gemeinsamen Puls, in dem jeder seinen Part sucht und findet. Aus minutiös austarierten Verschiebungen in Richtung Minimal Music entstehen zart getupfte Melodien mit kammermusikalischem Flair, wuchtig pulsierende Perfektion mündet in spontanen Improvisationen. Keiner dominiert das Geschehen, aber jeder trägt dazu bei, dass diese Musik ihre subtile Sogwirkung entfaltet, ohne in Endlosschleifen zu landen.