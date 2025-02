David Friedman & Rob Waring Wayfarers (Malletmuse/malletmuserecords.bandcamp.com)

Der im vergangenen Jahr 80 Jahre alt gewordene New Yorker Vibrafonist David Friedman, der unter anderen mit Leonard Bernstein, Bobby McFerrin und Yoko Ono spielte, in Berlin die Jazzabteilung an der Universität der Künste gründete und dessen Buch „Vibraphone Technique, Dampening and Pedaling“ (1972) zu den Standardwerken des Vibrafonspiels gehört, hat gemeinsam mit dem New Yorker Marimbaspieler Rob Waring, der seit vielen Jahren in Oslo lebt, ein außergewöhnliches Duoalbum veröffentlicht. Ein Zusammenspiel von zwei Instrumenten, die nur im ersten Moment ähnlich klingen. Aufgenommen in Friedmans Apartment in Berlin bei Besuchen Warings über einen Zeitraum von drei Jahren, ergänzen sich die Klangtexturen der Holz- und Metallstäbe zu einem Kaleidoskop dynamischer Rhythmen und tonaler Cluster. Zwei Freunde, zwei Wanderer. Wayfarers.