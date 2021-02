Dave Douglas Marching Music (Greenleaf Music/H'Art)

Der amerikanische Trompeter Dave Douglas zählt zu den Musikern, die ihre Musik politisch verstanden wissen wollen. Deshalb widmet er sein neues Album ausdrücklich all jenen Menschen, die in den USA auf die Straße gehen. „Marching Music“ ist auf eine höchst interessante Weise musikalisch zweigeteilt. Da sind zum einen schwerblütige Stücke, die irgendwo zwischen Dub und dem, was Bands wie Naked City vor Jahren zelebriert haben, oszillieren. Dafür hat er mit dem Bassisten Melvin Gibbs genau den richtigen Mitstreiter an Bord, denn der klingt von jeher ziemlich heavy. Auch Schlagzeuger Sim Cain – bekannt aus der punklastigen Rollins-Band – und der junge Gitarrist Rafiq Bhatia füllen diesen schweren Sound mit Leben. Überraschender ist die zweite, fast schon countryeske Variante der Stücke, die allesamt aus Douglas‘ Feder stammen. Mit lieblichem melodischem Charme brillieren die vier Musiker auch in leichtfüßiger Musik.