Daniel Guggenheim Quartet Red Orange And Blue (Laika/Rough Trade)

Mit 68 Jahren, so meint der Saxofonist Daniel Guggenheim, dürfe man sich einmal ein Balladenalbum gönnen. Zusammen mit Sebastian Sternal (Piano), Dietmar Fuhr (Bass) und Silvio Morger (Schlagzeug) ging der Schweizer also im September 2021 ins Studio in Ludwigsburg. Acht eigene Balladen aus 30 Jahren bilden nun das Albumprogramm. Die Melodien sind geschmeidig-getragen und schwimmen auf harmonischem Gewässer. Die Tempi sind langsam gehalten oder zerrinnen im Rubato. Für etwas Erfrischung und Überraschung sorgen die pianistischen Einfälle von Sternal. Wärme und Atmosphäre besitzt das Ganze auf jeden Fall, auch einen schönen Flow mit einer kleinen Prise Ekstase darin. Der Saxofonkollege Dave Liebman meint, eine so konsistente Stimmung auf einem Album sei selten – es klinge wie ein einziger Song. Liebman meint das immerhin als Kompliment.