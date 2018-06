Damien Jurado ist lebendes Beispiel dafür, wie Genie und Wahnsinn zuweilen koexistieren können. Der Singer/Songwriter aus Seattle komponierte einmal eine ganze Albumtrilogie basierend auf einem einzigen wilden Traum. Musikalisch drohte die Schönheit seiner Songs zuletzt in einer Vielzahl von Instrumenten zu ersticken. Nun verknüpft Jurado seine Wurzeln als einsamer Folkie mit Gitarre mit den ausladend orchestralen Kompositionen seiner letzten Platten. Das erste Drittel von „The Horizon Just Laughed“ gehört mit zart-schwebenden Streicherarrangements und einmalig sachtem Gesang zum Stärksten, was der Mann je aufgenommen hat. Im Folgenden verfällt er zuweilen einer gewissen Easy-Listening-Seligkeit. Dennoch: Mit diesem Album etabliert sich Jurado endgültig in der obersten Folk-Liga. Tim Buckley und Nick Drake blicken gütig von oben herab.