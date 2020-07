CvA Concert Big Band / Reinier Baas & Johan Plomp Beyond The Sum Of All Parts (Challenge/in-akustik)

Das Conservatorium van Amsterdam (CvA) hat auch eine Bigband, die sich auf dieser CD, mit Unterstützung von Stars wie dem Klarinettisten Joris Roelofs, den Kompositionen des Gitarristen Reinier Baas, der auch mitspielt, und des Bassisten Johan Plomp, der das Ensemble dirigiert, widmet. Warum sich die beiden auf dem CD-Cover in Raumanzüge gezwängt haben, ist nicht ganz klar – auch wenn die Musik, beispielsweise Plomps „Taglingja“, manchmal ein wenig futuristisch klingt. Es sind aber auch viele klassische Bigbandtugenden an Bord: die Aufteilung der Bläsergruppen in verschiebbare Klangwände, solistische Virtuosität, die nicht dem Selbstzweck dient, oder ausufernde Klanglandschaften von pastoraler Majestät bis zu knalligen Riffgewittern. Beeindruckendstes Stück ist Baas‘ „The Dance Of Princess Discombobulatrix“, das furchtlos in Prog-Rock-Gefilde aufbricht.