Crome Komorebi (Unit/Membran)

Das Quintett Crome des Schweizer Saxofonisten Sam Urscheler setzt sich aus ihm und einem Streichquartett zusammen – das hat es zwar schon gegeben, ist aber immer noch so selten, dass es Aufmerksamkeit erregt. Erstaunlich ist vor allem, wie sehr sich Urscheler zurücknimmt und den Streichern weitgehend das Feld überlässt – er bevorzugt auf dem Sopransaxofon sowieso einen ruhigen und sehnsüchtigen Ton. Irgendwo zwischen Kammermusik und Jazz treffen sich die fünf Musikerinnen und Musiker und erkunden ziemlich viel von dem, was da möglich ist. Da hat auch ein Standard („You Must Believe In Spring“) oder etwas orientalisch Angehauchtes („Yalla“) Platz, am schönsten gelingt die Kombination aber vielleicht im leicht bluesigen „Crossroads“. Hier spielen die Streicher vornehmlich pizzicato und bereiten so einer lustvollen Musikalität den Boden, die einen eigenständigen Bandsound jenseits aller gewollten Kombinatorik erkennen lässt.