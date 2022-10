crima Both Sides Of The Ball Chair (Rodenstein/MVH)

Die Doppel-CD „Both Sides Of The Ball Chair“ von crima – dahinter verbirgt sich der Keyboarder Christian Maurer – ist ein strikt zweigeteiltes Werk. Auf „The Ball Chair Experience“ widmet sich Maurer im Alleingang und mithilfe von elektrischen Keyboards und Synthesizern Stilen wie Disco, House und Techno, das Stück „The Weird Side Of The Moon“ erinnert an die Großtaten eines Electropioniers wie Jean-Michel Jarre in den 1970er-Jahren. Auf „The Backside Of The Ball Chair“ hat Maurer dieselben Stücke noch einmal mit akustischen Instrumenten aufgenommen. Nun wird er am Klavier mal von den Streichern Johannes Alisch und Liv Solveig, mal von dem Saxofonisten Olaf Schönborn begleitet. In diesem Set klingen die Songs natürlich völlig anders: „You Don’t Know It Yet“ geht in die Tangorichtung, „The Light Man“ spielt mit Beethovenzitaten und minimalistische Klangflächen geben der Musik einen entspannten Charakter.