Connected Bones Home Is Where Your Bone Is (Rodenstein/MVH)

Connected Bones sind ein Posaunenquartett, das von dem deutschen Posaunisten Freddy Andrej ins Leben gerufen wurde. Andrej, der genau wie der Amerikaner Bill Reichenbach auch noch Tuba und Bassposaune spielt, hat außerdem noch den deutschen Posaunisten Felix Fromm und den Amerikaner John Fedchock ins Boot geholt. Aufgrund der Coronapandemie hat jeder seine Parts im eigenen Studio aufgenommen, das fällt aber bei dem flüssigen Zusammenspiel des Quartetts überhaupt nicht auf. Auf dem Programm stehen hauptsächlich Klassiker der modernen Jazzgeschichte wie „Mack The Knife“, „Mercy, Mercy, Mercy“, „Lush Life“ und Chick Coreas „Tones For Joan’s Bones“, aber auch ein Song von Andrej selbst, der dem Album den Titel gab. Die Arrangements, die teilweise von Experten wie Bob Mintzer und Jörg Achim Keller stammen, sind so abwechslungsreich, dass die Musik der brummelnden Viererbande vorzüglich unterhält.