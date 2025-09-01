Cláudia Sofia Mas Um Melodia o-tone /edel

Eine neue Stimme von den Kapverden und auch noch aus Mindelo, der Heimatstadt der Ikone der kapverdischen Musik von der Inselgruppe im Atlantik, Cesária Évora. Die Sängerin, Gitarristin und Komponistin Cláudia Sofia folgt aber nicht zwingend der musikalischen Ausrichtung der verstorbenen Königin der Morna. Vielmehr liefert sie auf ihrem Debütalbum „Mas Um Melodia“ in zehn Eigenkompositionen einen süffigen Mix aus natürlich Rhythmen und Melodien der Kapverden, aber auch der brasilianischen Musik und westlichem Pop. Eine rhythmische Leichtigkeit und Sanftheit prägt die Songs, die Stücke verströmen eine angenehme Melancholie. Produziert von Markus Leukel, einem deutschen Schlagzeuger und Perkussionisten, der seit 2010 in Mindelo lebt, zeigt Sofia perfekt, wie sich kapverdische Musiktraditionen mit westlicher Herangehensweise und Instrumentierung zu einem überraschend frischen Kapverden-Sound verbinden lassen.