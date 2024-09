Christian Sands Embracing Dawn (Mack Avenue/in-akustik)

Er habe nicht gewusst, was er machen solle, meint Christian Sands im Interview zu „Embracing Dawn“. Er habe an gebrochenem Herzen gelitten und Musik sei die Möglichkeit gewesen, damit umzugehen. Glaubt man dem Album, scheint der New Yorker Pianist jedenfalls kein wütender Mensch zu sein. Denn neben sanft gespielten Klassikern wie „Good Morning Heartache“ finden sich vor allem dezente, von kleiner String-Section umrahmte Songs im Trioformat mit Bassist Yasushi Nakamura und Drummer Ryan Sands, ergänzt um Gäste wie Vibrafonist Warren Wolf, Mundharmonikaspieler Grégoire Maret und bei fünf Stücken Gitarrist Martin Sewell. Sands ist aber auch kein Melancholiker, denn die Energie findet zuweilen zurück ins Geschehen, in Songs wie „Through Bubbles II“ sogar mit ein wenig Wucht. Insgesamt jedoch klingt „Embracing Dawn“ vor allem nach geschmackvollem Modern-Jazz-Pianotrio. Sehr behutsam, sehr versöhnlich.