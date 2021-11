Christian McBride & Inside Straight Live At The Village Vanguard (Mack Avenue/in-akustik)

Immer im Dezember gastiert Christian McBride ein oder zwei Wochen im berühmten Village Vanguard in New York. Im Jahr 2014 spielte der Bassist dort mit seinem Quintett Inside Straight. Zu dieser Zeit gehörten der Alt- und Sopransaxofonist Steve Wilson, der Vibrafonist Warren Wolf, der Pianist Peter Martin und der Schlagzeuger Carl Allen dieser Band an. Live ist für McBride und seine Mitstreiter natürlich die Gelegenheit, dem Affen Zucker zu geben – und so reißen auch fast alle sieben Songs auf diesem Live-Album die 10-Minuten-Grenze. Ausgiebige Soli, vor allem von Wilson, Martin und Wolf, bestimmen das Programm, aber meistens gestalten sie die so mitreißend, dass keine Langeweile aufkommt. Vom „Fair Hope Theme“, mit knapp 14 Minuten zweitlängstes Stück des Albums, kann man kaum genug bekommen. Aber auch Wilsons „Ms. Angelou“ (die Ballade ist ein Porträt von Maya Angelou) glänzt und schimmert wie nicht von dieser Welt.