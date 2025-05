Chick Corea Trilogy 3 (Candid/H'Art)

Von Chick Coreas letzter Tour im Jahr 2020 stammen die Aufnahmen von diesem Live-Doppelalbum, auf dem der Pianist zusammen mit dem Bassisten Christian McBride und dem Schlagzeuger Brian Blade zu hören ist. Eine Hammerbesetzung, die selbstverständlich auch musikalisch keine Wünsche offen lässt, es gab ja bereits zwei Veröffentlichungen dieser Band („Trilogy“ und „Trilogy 2″). Zu hören sind auf „Trilogy 3″ ausgedehnte Fassungen von Monk-Klassikern („Ask Me Now“, „Trinkle Tinkle“), Corea-Originale („Humpty Dumpty“, „Spanish Song“) und ein faszinierender Take von Domenico Scarlattis „Sonate in d-Moll“. Der ist von hoher musikalischer Autorität und keineswegs eine schlichte „Verjazzung“. Die technische Brillanz dieser Musiker liegt auf der Hand, aber es sind vor allem der Spaß am gemeinsamen Spiel und die tiefe Emotionalität, die diese Musik so besonders machen. „Tempus Fugit“ heißt der letzte Song: Er bedeutet für uns, dass wir Corea live nicht mehr erleben werden.