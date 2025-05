Charles Mingus Mingus In Argentina – The Buenos Aires Concerts (Resonance/Harmonia Mundi)

Auf gleich drei LPs (oder wahlweise zwei CDs) erscheint diese Live-Aufnahme von Charles Mingus, die der Bassist 1977 mit seinem Quintett eingespielt hat. Zusammen mit All-Time-Drummer Dannie Richmond sowie dem Pianisten Don Pullen, dem Trompeter Jack Walrath und dem Tenorsaxofonisten George Adams spielt Mingus Klassiker wie „Goodbye, Pork Pie Hat“ und „Fables Of Faubus“, aber auch komplexe Werke wie „Cumbia And Jazz Fusion“ und „Duke Ellington’s Sound Of Love“. Resonance-Produzent Zev Feldman bescheinigt der Band eine enorme Energie: „They just sounded terrific.“ Und das, obwohl Mingus in Argentinien kaum bekannt war – gerade diese Tatsache scheint seine Band besonders anzustacheln. Der argentinische Jazzjournalist Claudio Parisi macht darauf aufmerksam, dass die Rockzeitschriften des Landes Mingus‘ Besuch eine hohe Priorität einräumten: Das Magazin „Pelo“ bezeichnete Mingus‘ Konzerte gar als „The visit of the year“.