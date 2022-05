Carl Wittigs Aurora Oktett Perspective Suite (nWog/edel)

Diese Suite hat es in sich: Turbulente Staccato-Streichermelodien greifen kontrapunktisch ineinander, solistische Violinsequenzen flirren über einem rhythmisch voraneilenden Streicherfundament, auf einmal führt eine sanfte Saxofonmelodie oder ein Saxofon-Trompeten-Dialog im moderaten Tempo vom zeitgenössisch orientierten fast unmerklich hinüber in einen balladesk-jazzigen Stil. Und wo in einem Moment ein besonders feinsinniger Melodiepart dem Ohr schmeichelt, gibt es im nächsten eine weitere ungewöhnliche, harmonische Wendung. Das Ergebnis ist ein anspruchsvolles, atmosphärisches Gesamtkunstwerk, das schlüssig stilistische Einflüsse von zeitgenössischer Musik bis Jazz integriert. Komponist und Bassist Carl Christian Wittig hat seinem 2016 formierten, jungen Oktett ein spannendes Debütrepertoire geschrieben.