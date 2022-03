Caleb Wheeler Curtis & Laurent Nicoud Substrate (Unit/Membran)

Die eine Ebene ist die historische, kontextuelle. Zwei Musiker spielen, ein Schweizer Pianist, zwischenzeitlich Wahl-New-Yorker, und ein Altsaxofonist aus dem Brooklynumkreis der elaboriert ausgebildeten Jazzgegenwart. Beide sind ausgezeichnete Instrumentalisten, seit rund vier Jahren gemeinsam unterwegs, pflegen eine eng aufeinander reagierende gestalterische Kommunikation, hörbar bewandert im Stilinventar des Fachs, aber wenig konkret in der Formulierung eigener Forderungen an die Musik. Ein Dutzend Duostücke wurden im Januar 2020 aufgenommen, strukturell oft ostinat, improvisierend kreisend um wenig festgelegte Zentren, offen, aber nicht destruktiv. Die zweite Ebene ist die persönliche. „Substrate“ macht Caleb Wheeler Curtis und Laurent Nicoud Spaß. Sie feiern ihren Intellekt, genießen die Kompetenz, das ganze längst indifferent gewordene und verinnerlichte Erbe der Jazzmoderne abrufen und in ihrem Sinne verschrauben zu können. So klingt es, wenn man irre was kann. Der nächste Schritt ist der spannende.