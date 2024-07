Bujazzo 35 Years Bundesjazzorchester (Double Moon/Bertus)

Die Mitglieder sind zwischen 17 und 24 Jahren jung, alle zwei Jahre findet ein Generationenwechsel statt. Aber als Sprungbrett in die Profimusikerlaufbahn und als Lernstudio ist das Bundesjazzorchester, kurz BuJazzO, eminent wichtig und unverzichtbar. So mancher spätere deutsche Jazzstar hat dort gelernt, Trompeter Till Brönner etwa. Vor über 35 Jahren von Peter Herbolzheimer gegründet und viele Jahre lang geleitet, zeigt das Orchester auch heute noch seine ganze Klasse. Wie auf dieser Einspielung mit Ausschnitten aus den vergangenen gut fünf Jahren, die somit drei BuJazzO-Generationen vereint und neben Stücken von den beiden künstlerischen Orchesterleitern Niels Klein und Ansgar Striepens auch Arbeiten mit externen Gästen wie Randy Brecker oder Django Bates hören lässt. Die ganze Vielfalt eines opulenten Jazzorchesters erklingt in den zehn so unterschiedlichen, teils recht anspruchsvollen Nummern. Große Klasse, spannende Musik, das BuJazzO macht hier viel Freude.