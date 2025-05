Brandon Woody For The Love Of It All (Blue Note/Universal)

Marcus J. Moore sagte im Podcast der New York Times, dass Brandon Woody „das Beste von ‚Old School Jazz‘ und ‚New School Jazz‘ verbindet“. Damit ist – fast – alles gesagt, denn der junge Trompeter aus Baltimore spielt auf den sechs Tracks seines Debütalbums tatsächlich Musik, die das Gestern mit dem Heute kombiniert. Gewidmet ist „For The Love Of It All“ der Kraft der Liebe, in diesen Zeiten sicher wichtiger denn je. Seine Band, der Keyboarder Troy Long, Bassist Michael Saunders und Schlagzeuger Quincy Phillips angehören, wird hier und da von der Sängerin Imani Grace und dem Synthie-Spezialisten Vittorio Stropoli ergänzt. Alle sechs Songs hat Woody selbst komponiert, und dass mit dem letzten Track „Real Love Part 1″ ein Stück auf der Platte ist, das nach einer Fortsetzung schreit, lässt einen für die Zukunft hoffen.