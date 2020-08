Blanca Núñez Quinteto En Tierra (Double Moon/in-akustik)

Vor fast 20 Jahren verließ Blanca Núñez ihr Heimatland. Aus den letzten 20 Jahren (2000–2018) stammen auch die Lieder auf diesem Album – das leichte Gepäck einer Reisenden zwischen Spanien und Deutschland. „Songs sind Koffer“, sagt sie, „aufblasbare Schlösser oder aufklappbare Strandzelte, unsichtbare, portable Orte.“ Die 38-Jährige hat eine angenehme, ungekünstelte Singstimme. Ihre Melodien sind klar, direkt, fassbar – und Spanisch ist eine wunderbare Sprache für Vokalisten. Man könnte sich diese zwei Handvoll Lieder in sehr verschiedenen Arrangements vorstellen: folkloristisch, poppig, rockig, sogar klassisch. Núñez‘ Band gibt ihnen jedoch einen ganz eigenen Zauber, umrahmt sie mit Jazzdeutungen, harmonischen Erweiterungen und klugen Einfällen. Vor allem Norman Peplow am Piano, zugleich der Hauptarrangeur, öffnet die Songs für andere Klangwelten. Akzente setzen auch Julian Bossert an drei Blasinstrumenten und Alfonso Garrido an Trommeln aller Art.