Bernd Konrad & Ilja Ruf Utopia. Dialogues In Jazz With My Grandparents Vol. 1 (GP Arts/Galileo MC)

Ein bisschen klingt der Titel wie der ewige Generationenkonflikt: Alt fühlt sich von Jung beiseitegeschoben, und Jung hält sich nach einer schulmeisterlichen Belehrung von Alt für komplett lebensunfähig. Dabei geht es im Gespräch zwischen Opa und Enkel um wesentlich mehr: Wohin gehst Du? Wohin gehen wir? Wohin geht diese Welt? Bernd Konrad, 75, und Ilja Ruf, 21, haben versucht, den Gordischen Knoten des stummen Nebeneinanders zu entwirren. Der Ältere als Pionier der freien Szene, preisgekrönter Komponist und erster deutscher Jazzprofessor in Deutschland, der Jüngere als hungriger Pianist, Klarinettist, Sänger und ebenfalls Komponist. Maximal spannend! Alles One-Take, ohne Probe, ein Improvisieren, Zuhören, Reagieren, ein Exempel für Rücksichtnahme, Reflexion und Einsicht. Konrad stammt aus der Nachkriegsgeneration, die den Faschismus hinter sich glaubte und nun erkennen muss, dass er eigentlich nie tot war, während Ruf die existenzielle Bedrohung der Klimakrise deutlich vor Augen hat. Daraus erwachsen eindringliche Dialoge wie „Flucht“, „Entzünden“, „Hymnus Ukraine“ oder „Quo Vadis“ und die zwingende Erkenntnis: Redet miteinander!