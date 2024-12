Bernd Kaftan Perspectives (Jazzsick/Membran)

Der Pianist Bernd Kaftan ist mal wieder für eine Überraschung gut. Nach dem Soloalbum „Rooms And Places“ veröffentlicht er nun eine Platte mit sehr viel Personal: Neben Bassistin Ulla Oster und Schlagzeuger Thomas Wörle spielt vor allem die Sängerin Anne Hartkamp eine wichtige Rolle. Denn Kaftan, der auf diesem Album auch Synthesizer spielt und selbst singt, hat für „Perspectives“ zehn Songs geschrieben, die zwischen Fusion und avanciertem Pop changieren. Die Fusionklänge erinnern oft an Chick Coreas Band Return to Forever, als dort Gayle Moran am Mikrofon stand, der Popanteil setzt sich aus dichtem Ensemblegesang (Paul Simons „Graceland“ anyone?), melancholischen Balladen („Time“) und einem berühmten Song von Van Morrison („Days Like This“) zusammen. Dass Kaftan es überhaupt wagt, sich mit der Stimme des grummeligen Iren zu messen, zeugt schon einmal von großem Selbstbewusstsein – und dann kann das Ergebnis sich auch noch hören lassen.