Benjamin Schaefer Irregular Pearls (For The Records/benjaminschaefer.bandcamp.com)

Seit sieben Jahren organisiert der Pianist (und „Jazz thing Next Generation„-Alumni) Benjamin Schaefer in Hamburg die Konzertreihe „open.fundus“, um mit Musiker/-innen aus Deutschland und Europa die verschiedenen ästhetischen Aspekte einer improvisierten Musik zu erkunden. Dazu gehörte auch ein Quartett mit Christian Weidner (Altsaxofon), Sebastian Gramss (Bass) und Tilo Weber (Drums), das sich dem Werk zweier Barockkomponisten nähert, deren Vitae eng mit Hamburg verbunden war: Georg Philipp Telemann und Carl Philipp Emanuel Bach. Die vier erschließen sich deren Werk, indem sie im begreifenden Zusammenspiel die Stellen herausarbeiten, die sie als Musiker von heute zur Improvisation auffordern. Der Epochenbegriff „Barock“ kommt ursprünglich aus dem Portugiesischen und heißt so viel wie „unregelmäßig geformte Perle“ – daher auch der Albumtitel.