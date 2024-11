Ben Wendel Understory: Live at Village Vanguard (Edition/Membran)

Sieben detailliert ausgefeilte Jazzkompositionen, mit einer Ausnahme („On the Trail“ von Ferde Grofé) von ihm selbst verfasst, werden hier zum Hördokument eines Konzertes von Ben Wendel und seiner Band in New Yorks berühmtem Jazzclub Village Vanguard. Ob die munter voranhüpfende Jazzkomposition „Lu“, das energiegeladene Up-Tempo-Stück „Proof“, das schon in poetische Nuancierungen übergehende, melodiöse „Jean&Renata“ oder das bluesgefärbt-melancholische „Tao“: Alle Kompositionen reflektieren einen souveränen Sinn für eine kontrastreich abgestufte Dynamik und dramaturgische Gestaltung. Im sensibel aufeinander abgestimmten Zusammenspiel und teils in spannenden Soli glänzen Gerald Clayton am Klavier, Linda May Han Oh am Kontrabass und Obed Calvaire am Schlagzeug. Ein hervorragendes Ensemble!