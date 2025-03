Baschnagel Group Luna Submarina (Unit/Membran)

Aus dem kreisförmigen Fenster des Unterseebootes ist die Meeresoberfläche noch kurz zu sehen, dann sinkt es langsam in die Tiefe. Auf seinem neuen Album „Luna Submarina“, dass zum 10-jährigen Bestehen seines Quintetts „Baschnagel Group“ erscheint, nimmt uns der Schweizer Schlagzeuger Pius Baschnagel mit in diese unterseeische Weite. Die fünf Kompositionen lassen dem Ensemble Zeit, die Musik zu entfalten. Über eine Vielzahl an Sounds, unterlegt von Baschnagels rhythmisch gesättigten, entspannt zurückgelehnten Grooves, treten die fünf Musiker in einen virtuosen Pentalog ein, besonders eindrucksvoll mit der großartig minimalistischen Trompete von René Mosele und dem Saxofon von Reto Suhner, der bei dem letzten Stück „Snow Steps“ auch die persische Nai spielt. Knirschende Schritte im gefrorenen Schnee. Das Album endet ohne expliziten Schluss, mitten im Spiel wird die Musik langsam ausgefadet, taucht ein in die Tiefe. Mehr davon!