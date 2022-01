B3 New Songs, Old Socks (Blackbird/Galileo MC)

Es ist ein extrem ausgeruhter Westcoast-Sound, den die Berliner Band B3 auf ihrem vierten Album perfektioniert hat. Pandemiebedingt sind B3 zum Trio geschrumpft, weil sie auf ihren französischen Bassisten Gérard Batrya verzichten mussten. Kurzerhand übernahm Keyboarder Andreas Hommelsheim den Basspart an der E-Orgel, Sänger und Gitarrist Ron Spielman und Schlagzeuger Lutz Halfter sind nach wie vor an Bord. Ein Chor umrahmt Spielmans Gesangslinien und als Gast kommt auf einigen Tracks der Perkussionist Rhani Krija hinzu. Lässige Songs wie „Fake News“, die ein wenig an Steely Dan erinnern, wechseln sich ab mit süffigen Balladen wie „Maria, Maria“ und ausgedehnten Instrumental-Tracks wie „So Tired“, auf denen Spielman mit seinen sinnlichen Gitarrenkünsten glänzen kann. Im Prinzip handelt es sich bei B3 nun tatsächlich um ein Orgeltrio, die Begrenzungen dieses Formats lässt die Band aber völlig außer Acht und spielt einfach drauflos.