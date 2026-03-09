Axel Kühn Trio Vision And Movement – Live At BIX axelkuehn.bandcamp.com

„Vision And Movement – Live At BIX“ ist das mittlerweile fünfte Album dieses Jazzpiano-Trios unter der Leitung des bei Tübingen lebenden Kontrabassisten Axel Kühn. Und ja, auch dieser Live-Mitschnitt aus Stuttgarts Vorzeige-Jazzclub besitzt diesen lyrischen Melos, der auch nicht vor Popharmonik zurückschreckt und gerne mal richtig nach vorne zu grooven weiß – was fast zum Markenzeichen dieses Trios geworden ist. Sicherlich, diese Art und Weise, die Gattung Jazzpianotrio anzugehen, ist sattsam bekannt und nicht wenigen hierzulande geläufig. Und doch sind die sieben Kühn-Originals harmonisch und melodisch vielleicht ausgecheckter als die anderer Pianotrios. Sie haben einerseits einen sicheren Grip, andererseits irisieren sie so bunt wie Seifenblasen im Gegenlicht. Und mit ihrem LiveAlbum geben Kühn, Ull Möck (Piano) und Eckhard Stromer (Drums) auch ein Statement ab: Es ist zuerst nur über Bandcamp zu haben, sehr viel später gibt es die digitale Veröffentlichung auf den entsprechenden Plattformen.