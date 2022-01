Ausfahrt The End Of The World (Unit/Membran)

Hier geht’s zur Sache: Ausfahrt können sich nicht so recht entscheiden, ob sie ein Jazzquartett oder eine Rockband sein wollen – und so machen sie einfach beides zur selben Zeit. Gitarristin Christina Zurhausen stammt aus dem Ruhrgebiet und schreibt die meisten Songs, die sie mit dem Saxofonisten Yaroslav Likhachev, dem Bassisten Torben Schug und dem Schlagzeuger Ramon Keck spielt. Dabei hauen Ausfahrt nicht permanent auf die Zwölf, sondern haben auch köchelnde Midtempostücke wie das mit dem seltsamen Namen „Leidenschaftsloser Pflichterfüller“ im Programm. Viele Songs werden von schweren Riffs getragen oder sind bei langsamem Tempo von einer rohen Garagenqualität, die Zurhausen umstandslos zelebriert. Ihre Feedbackpassagen vertragen sich hervorragend mit dem aggressiven Stil Likhachevs. Neben der Countryschnulze, die dem Album seinen Namen gegeben hat, covern sie noch Nirvanas „Something In The Way“ – das passt.