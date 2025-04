Art Pepper An Afternoon In Norway – The Kongsberg Concert (Elemental/Bertus)

Jazz am Nachmittag? Klingt, als müsste der Vampir bei Tageslicht auf Beutezug gehen. Verrauchte Locations, in die Jazzmenschen erst nach Sonnenuntergang einen Fuß setzten, galten lange als deren natürliches Habitat. Dennoch ließ sich die Altsaxofon-Ikone Art Pepper weniger als 24 Stunden nach einem Engagement im Londoner Ronnie Scott’s 1980 auf diesen ungewöhnlichen Termin beim norwegischen Kongsberg Jazz Festival ein. Pepper war damals 55 und hatte sich längst von seinem harten, beißenden Spiel verabschiedet, das den legendären Ruf des Ex-Knackis (ab 1953 insgesamt elf Jahre wegen Drogendelikten hinter Gittern) zementierte. Die bislang unveröffentlichten Aufnahmen präsentieren einen empfindsameren, gleichwohl technisch überragenden Improvisator, und mit dem Bulgaren Milcho Leviev einen brillanten Pianisten, den heute leider kaum mehr jemand kennt. Im Booklet erinnern sich Ehefrau Laurie Pepper sowie seine beiden damaligen Sidemen Tony Dumas (Bass) und Carl Burnett (Drums), während die Kollegen John Zorn und Rudresh Mahanthappa ihrem Vorbild gedenken. Und Zev Feldman wieder ein würdevoller Blick zurück gelungen ist.