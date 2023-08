Arne Jansen & Stephan Braun Going Home (Herzog Records/Soulfood)

Mark Knopfler hat was. Mit dem weichen Anschlag seiner Finger gestaltete der Dire-Straits-Gitarrist seine melodischen Linien so transparent, dass jedem einzelnen Ton ein eigenes Gewicht, eine eigene Farbe zufällt. So viel Herz, so viel Schmerz – und das in so wenigen, so ausdrucksstarken Tönen. Wenn sich der in Deutschland als Jazzgitarrist gut eingeführte Arne Jansen heute, also etwa 40 Jahre später, im Duett mit dem Cellisten Stephan Braun die Musik von Knopfler vornimmt, dann hat das einen Touch von Nostalgie und Midlife-Crisis – doch es ist auch nicht ohne Spannung. Knopflers Spiel mit den dünnen, geschmeidigen Saiten seiner Gitarre auf den dicken Stahl einer Jazzgitarre zu übertragen – geht das überhaupt? Es geht. Und gerade in seiner Konsequenz, sich in Knopflers Melodien auf ihren reduzierten Nennwert zu beschränken und auf jedwede instrumentale Pyrotechnik zu verzichten, muss man attestieren: Auch Arne Jansen hat was.